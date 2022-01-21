Самарцам посоветовали сидеть дома на этих выходных и не выходить на улицу без острой необходимости

На дорогах из-за непогоды могут образоваться заторы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС рассказали о погоде в Самарской области на предстоящих выходных 21-23 января 2022 года. 22 января метеорологи объявили желтый уровень погодной опасности из-за снежного бурана.

По прогнозу синоптиков, днем местами по Самарской области ожидается сильный снег, метель при видимости 500 – 1000 м, усиление ветра, порывы 15-20 м/с, на дорогах возможны снежные заносы. В связи с ухудшением погодных условий самарцам рекомендовали не выходить из дома и не пользоваться личным автомобилем без крайней необходимости.

- Госавтоинспекция рекомендует водителям не пользоваться личными автомобилями и по возможности отложить запланированные поездки. Обильное выпадение осадков в виде снега, усиление ветра и плохая видимость влияют на безопасность дорожного движения, - отмечают полицейские.

Автомобилистам напомнили, что тормозной путь по заснеженной дороге увеличивается в несколько раз, так же не стоит забывать о соблюдении скоростного режима, дистанции и правилах ПДД, предписанных дорожными знаками. Также и пешеходам следует не пренебрегать правилами безопасности, переходить проезжую часть строго по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.