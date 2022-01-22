Совет директоров самарских «Крыльев Советов» возглавил Габибулла Хасаев

В Совете директоров футбольного клуба произошли перестановки Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В пятницу, 21 января 2022 года, в Самаре избрали нового председателя Совета директоров ФК «Крылья Советов». Этот пост занял научный руководитель института экономики и управления Самарского университета Габибулла Хасаев. Об этом сообщает пресс-служба «КС».

Габибулла Хасаев является профессором и доктором экономических наук. С 1991 по 2011 года он работал в правительстве Самарской области. Был вице-губернатором, зампредседателя правительства — министром экономического развития, инвестиций и торговли. До 2019 года Габибулла Хасаев занимал пост ректора Самарского государственного экономического университета.

В Совете директоров футбольного клуба произошли и другие изменения. Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев покинул его состав. Среди новых членов: министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский и председатель региональной федерации футбола Максим Симонов.