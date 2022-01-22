Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 января 2022 6:27

Специалисты ПТС закончили ремонт теплосети на ул. Аминева в Самаре

Теплоэнергетики справились с работами в течение суток
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Теплоэнергетики устранили утечку на ул. Аминева

Теплоэнергетики устранили утечку на ул. Аминева

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре устранили повреждение тепломагистрали на улице Аминева, из-за которого образовался потоп. Специалисты ПТС закончили работы на сетях вечером 20 января 2022 года. Об этом представители предприятия сообщили в твиттере.

Напомним, коммунальная неприятность произошла ранним утром в четверг, 20 января. Из-за утечки проезжие части улиц Аминева и Ново-Садовой оказались затоплены кипятком. Под воду также ушли трамвайные пути. По данным теплоэнергетиков, причиной случившегося стала сильная изношенность коммуникаций, которые проложили еще в 1984 году.

На время ремонта улицу Аминева закрыли для движения. Ограничение действовало в обоих направлениях. После окончания работ дорогу вновь открыли для проезда.