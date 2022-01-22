Специалисты ПТС закончили ремонт теплосети на ул. Аминева в Самаре

Теплоэнергетики устранили утечку на ул. Аминева Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре устранили повреждение тепломагистрали на улице Аминева, из-за которого образовался потоп. Специалисты ПТС закончили работы на сетях вечером 20 января 2022 года. Об этом представители предприятия сообщили в твиттере.

Напомним, коммунальная неприятность произошла ранним утром в четверг, 20 января. Из-за утечки проезжие части улиц Аминева и Ново-Садовой оказались затоплены кипятком. Под воду также ушли трамвайные пути. По данным теплоэнергетиков, причиной случившегося стала сильная изношенность коммуникаций, которые проложили еще в 1984 году.

На время ремонта улицу Аминева закрыли для движения. Ограничение действовало в обоих направлениях. После окончания работ дорогу вновь открыли для проезда.