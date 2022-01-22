«Крылья Советов» расторгли контракт с нападающим Абатом Аймбетовым

Абат Аймбетов покинул "Крылья Советов" Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» покинул еще один игрок. В другом месте продолжит свою карьеру 26-летний нападающий Абат Аймбетов. Об этом сообщает пресс-служба «КС».

— Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. «Крылья Советов» желают Абату Аймбетову успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении клуба.

Напомним, казахстанский футболист перешел в самарскую команду из «Кайрата» в феврале 2021 года. За «КС» он не провел ни один матч. Уже в апреле нападающего отправили в аренду в «Астану». За этот клуб Абат Аймбетов сыграл 23 матча. На его счету 9 забитых мячей.

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