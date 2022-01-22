Стало известно, за что тренер "Крыльев Советов" получит премиальные по итогам сезона

Команде нужно попадать как минимум в десятку Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, за что получит премиальные по итогам сезона главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин. Глава региона отметил, что с самого начала команде ставилась задача попасть в десятку в итоговой турнирной таблице, речи о том, чтобы просто остаться в РПЛ, даже не шло.

- Он получит премиальные за 10 место, еще выше - за пятое. Не за сохранение места в РПЛ, - отметил Дмитрий Азаров.

Сейчас "Крылья Советов" находятся на сборах, за зимнее трансферное окно, как понятно уже сейчас, состав команды значительно поменяется. КП-Самара следит за всеми трансферами и сообщает о них читателям. Недавно стало известно о двух потерях: команду покинули форвард Иван Сергеев и Данил Пруцев. Один ушел в "Зенит", второй - в "Спартак".

- Иван сам хотел уйти, его не продавали. Ему 26 лет и он говорил: когда еще попробовать поиграть в топовой команде, как не сейчас. Это его право. Мы не можем устраивать кабалу для футболистов тут, потому что потом к нам никто не пойдет. Сейчас молодые игроки хотят играть в одном из самых играющих клубов чемпионата, для нас это хорошо. Конечно, наш бюджет не сравним с бюджетами того же "Зенита" и мы не можем просто скупать всех игроков, но у нас есть адекватная трансферная политика и я уверен, по итогам зимнего окна мы все увидим очень хорошие приобретения, - отметил губернатор.

Сейчас на просмотре в "Крыльях Советов" находятся пять молодых футболистов. По итогам первой части чемпионата команда находится на восьмом месте.