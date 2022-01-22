В Самаре пять машин вмерзли в лед из-за прорыва трубы на ул. Солнечной

Припаркованные автомобили покрылись коркой льда / Фото: Дмитрий Бегун Фото: Twitter.com

В ночь на субботу, 22 января 2022 года, в Самаре произошла очередная коммунальная неприятность. На улице Солнечной прохудилась труба, из-за чего вода устремилась на дорогу. К утру автомобили, которые были припаркованы у дома № 67, вмерзли в лед.

— Мощный прорыв на улице Солнечной. Кто оставил машины на обочине, бегите спасать, — пишет в соцсетях блогер Дмитрий Бегун.

Судя по фото, в западню попали пять автомобилей. Они покрылись коркой льда. Владельцам придется очень постараться, чтобы попасть внутрь.

Ситуацию прокомментировали в компании «РКС-Самара». По информации ресурсников, на улице Солнечной на участке между Георгия Димитрова и Ташкентской произошел технологический сбой. Специалисты уже занимаются устранением аварии. Ремонтные работы планируют провести без отключения холодной воды.