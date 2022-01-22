Владельцы «Солнечного» рынка проиграли суд против мэрии Самары

Верховный суд отказался передавать жалобу предпринимателей на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Верховный суд РФ рассмотрел жалобу владельцев «Солнечного» рынка в Самаре. ООО «Долина» требовало отменить решения предыдущих инстанций по спору с департаментом управления имуществом. Однако фирма получила отказ.

— ООО «Долина» отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения судебной коллегией по экономическим спорам Верховного суда РФ, — говорится на сайте ведомства.

Напомним, тяжба между чиновниками и владельцем «Солнечного» рынка длится с 2020 года. Ранее компания «Долина» заключила с властями договор аренды зданий на кольце Южной обводной дороги в Куйбышевском районе Самары. Через некоторое время он истек.

Тогда фирма решила приобрести объекты в собственность, но в 2019 году договор купли-продажи расторгли. Все постройки, которые находятся на муниципальной земле, предпринимателей обязали вернуть департаменту управления имуществом. Вновь сдать их в аренду чиновники отказались. С тех пор коммерсанты пытаются оспорить это решение через суды.