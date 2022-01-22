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Общество22 января 2022 10:24

Владельцы «Солнечного» рынка проиграли суд против мэрии Самары

Спор возник из-за аренды зданий, расположенных на муниципальной земле
Анастасия ФИЛАТОВА
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Верховный суд отказался передавать жалобу предпринимателей на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам

Верховный суд отказался передавать жалобу предпринимателей на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Верховный суд РФ рассмотрел жалобу владельцев «Солнечного» рынка в Самаре. ООО «Долина» требовало отменить решения предыдущих инстанций по спору с департаментом управления имуществом. Однако фирма получила отказ.

— ООО «Долина» отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения судебной коллегией по экономическим спорам Верховного суда РФ, — говорится на сайте ведомства.

Напомним, тяжба между чиновниками и владельцем «Солнечного» рынка длится с 2020 года. Ранее компания «Долина» заключила с властями договор аренды зданий на кольце Южной обводной дороги в Куйбышевском районе Самары. Через некоторое время он истек.

Тогда фирма решила приобрести объекты в собственность, но в 2019 году договор купли-продажи расторгли. Все постройки, которые находятся на муниципальной земле, предпринимателей обязали вернуть департаменту управления имуществом. Вновь сдать их в аренду чиновники отказались. С тех пор коммерсанты пытаются оспорить это решение через суды.