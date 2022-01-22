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Здоровье22 января 2022 11:38

Коронавирус подтвердился у 863 жителей Самарской области 22 января 2022 года

Кривая заболеваемости COVID-19 в регионе идет вверх
Анастасия ФИЛАТОВА
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С начала пандемии в Самарской области выявили более 207 тысяч случаев заражения КВИ

С начала пандемии в Самарской области выявили более 207 тысяч случаев заражения КВИ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Цифры резко пошли вверх после выявления в регионе первых случаев заражения омикрон-штаммом. По данным на субботу, 22 января 2022 года, суточный прирост составил 863 человека, что почти на сотню больше, чем накануне. Общее число случаев инфицирования теперь составляет 207 250.

За минувшие сутки в Самарской области закончили лечение 1408 жителей. За все время побороть COVID-19 удалось 182 885 пациентам. Есть и печальные новости. Скончались 10 человек, у которых ранее медики подтвердили КВИ. Всего с начала пандемии в губернии зафиксировали уже 6 598 летальных случаев.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в Самарской области достиг 73,6%. Полностью вакцинацию от коронавируса прошли 1 941 713 жителей региона. Первый компонент препарата получили 2 022 370 человек.

Ранее губернатор Дмитрий Азаров заявил, что в Самарской области ожидается рекордная заболеваемость омикроном. Однако, хотя новый штамм быстрее поражает людей, переносится он легче.