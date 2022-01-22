Снежный буран задержится в Самарской области до утра 23 января 2022 года

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода вновь проверяет жителей Самарской области на прочность. Снежный буран, который начался в ночь на субботу, 22 января 2022 года, не спешит стихать. По прогнозам синоптиков, он задержится в регионе до утра воскресенья.

— Объявлен желтый уровень опасности. Ночью 23 января 2022 года в западной части Самарской области сохранятся сильный снег и метель. Видимость понизится до 500-1000 м. Порывы юго-восточного ветра достигнут 15-18 м/с. На дорогах возможны снежные заносы, — сообщили в Приволжском УГМС.

Днем непогода утихнет. Обильные осадки прекратятся. Лишь местами пройдет небольшой снег. Юго-восточный ветер сбавит скорость до 8-13 м/с. Температура воздуха составит -7...-12 градусов.

Сотрудники МЧС призывают самарцев переждать буйство стихии дома. Не стоит выходить в метель на улицу. От дальних поездок на личном авто тоже лучше отказаться. В снегопад велик риск попасть в ДТП или застрять в сугробе.