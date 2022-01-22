Трассу М-5 в Самарской области закрыли для грузовиков и автобусов 22 января 2022 года

На участке между Сызранью и Тольятти сильная метель / Фото: Происшествия Тольятти

Вечером в субботу, 22 января 2022 года, в Самарской области ограничили движение транспорта по трассе М-5 «Урал». Для проезда закрыли участок с 889 по 981 км между Сызранью и Тольятти.

— С 17:30 22 января 2022 года введен временный запрет на движение грузового и маршрутного транспорта по федеральной дороге М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск. Причина — неблагоприятные погодные условия (сильный снег, порывистый ветер и плохая видимость), — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Трасса будет закрыта для проезда до 24:00. Не исключено, что ограничение движения могут продлить. По прогнозам синоптиков, метель в Самарской области не утихнет до утра воскресенья, 23 января 2022 года. Стихия будет бушевать преимущественно в западной части региона. Объявлен желтый уровень опасности.