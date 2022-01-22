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Общество22 января 2022 16:14

Команда «2х2» представит Самарскую область в высшей лиге КВН

Ребята из СНИУ им. Королева уже не раз становились призерами различных фестивалей
Илона МАЙСКАЯ
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Самарская команда прошла во второй тур 33 международного фестиваля команд КВН «КиВиН — 2022»

Самарская команда прошла во второй тур 33 международного фестиваля команд КВН «КиВиН — 2022»

В субботу, 22 января, стали известны итоги 33-го международного фестиваля команд КВН «КиВиН — 2022». Самарскую область на нем представляли 14 команд. Шанс выступить в высшей лиге МС КВН получили ребята из Самарского научного исследовательского университета имени академика С.П. Королева — команда «2х2».

Команда «2х2» начала свой путь пять лет назад в Самарском университете. Она является чемпионом официальной лиги МС КВН «Самара» и бронзовым призером первой лиги МС КВН 2021 года.

Отличились на фестивале и другие представители Самарской области. Команды «Клевер» (Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения), «Иронька» (самарский филиал МГПУ), «Ниче такие СамГУПС» получили приглашение в Минск для участия в телевизионной «Международной лиге КВН».

Кроме того, 8 команд Самарской области получили право принять участие в сезоне центральных лиг МС КВН. Среди них: «Проект 63», «Иронька», «Ниче такие СамГУПС», «На самом деле», «За углом», «Сборная спортфака СГСПУ», «Оля как всегда» и «Команда КВН».

Добавим, команды из Самарской области также примут участие в телевизионном проекте «Детский КВН». Это «Перспектива» из одноименной гимназии и «Ля Рошель» из гимназии № 3.