Аккаунт депстроя Самары пропал из Twitter после шутки с усами Гитлера

Twitter уверяет, что аккаунт депстроя Самары больше не существует

Жители Самары больше не смогут общаться с сотрудниками департамента градостроительства в Twitter. При попытке открыть страничку ведомства выскакивает сообщение, что такой аккаунт не существует.

Интересно, что депстрой пропал из соцсети через несколько дней после громкого скандала с фото Виталия Стадникова. Кто-то воспользовался аккаунтом ведомства и выложил снимок архитектора. Изображение претерпело небольшое, но очень заметное изменение. Бывшему советнику губернатора по градостроительной политике пририсовали усы Гитлера.

Запись вскоре удалили, но интернет-пользователи успели сделать скриншоты. Через некоторое время аккаунт «ДГС г.о. Самара» переименовали в «Департамент градостроительства г.о. Самара». Обновив свое наименование, чиновники поспешили прокомментировать ситуацию. Они назвали случившееся «возмутительным фактом» и предположили, что это была чья-то провокация. В ведомстве заявили, что проведут служебную проверку. Между тем они не исключили возможность, что пароль от официального аккаунта попал в третьи руки.

По поводу произошедшего высказался и депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн. Он сообщил, что направит запросы в Генпрокуратуру и СК России о проведении проверки.

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