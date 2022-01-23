«Крылья Советов» не смогли переиграть «Целе» из Словении

"Крылья Советов" продолжают готовиться ко второй части РПЛ Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарские «Крылья Советов» продолжают подготовку ко второй части сезона в Тинькофф РПЛ. Они проводят сборы в Турции. Накануне там состоялся второй для команды контрольный матч. Соперником «КС» выступил футбольный клуб «Целе» из Словении.

Подопечные Игоря Осинькина пропустили уже в дебюте встречи. Божич реализовал пенальти уже на второй минуте. Ближе к концу тайма — на 41-й минуте — Антон Зиньковский мог сравнять счет, но не реализовал одиннадцатиметровый.

Впрочем, самарцы все равно забили. Леонид Герчиков, находящийся в «Крыльях» на просмотре, отличился на 49 минуте. До финального свиста сохранился на табло сохранились две единицы.