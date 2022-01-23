Под Самарой водитель фуры протаранил ограждение, не справившись со снегопадом

По факту аварии сейчас проводится проверка Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Не все автолюбители справились со снегопадом, который накануне обрушился на Самарскую область. В регионе произошло несколько серьезных ДТП. Одно из них зафиксировали в Красноярском районе на 1014 км трассы М 5 «Урал» примерно в 11:30 22 января 2022 года.

— 56-летний водитель фуры «МАН» в составе полуприцепа «Шмитц» двигался по маршруту Красны Яр — Москва. В условиях снегопада он не смог обеспечить постоянный контроль за движением машины и съехал с дороги на правую по ходу движения обочину, — рассказывают в ГУ МВД России по Самарской области.

Грузовик врезался в барьерное ограждение, после чего потерял управление и протаранил еще одну металлическую конструкцию, расположенную слева по ходу движения. В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.