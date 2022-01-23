Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев перейдет в «Крылья Советов»

В "Рубине" у Ивана Игнатьева дела не заладились Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Нападающий Иван Игнатьев близок к переходу в самарские «Крылья Советов». 23-летний форвард «Рубина» присоединится к команде на правах аренды, сообщают сразу несколько осведомленных источников.

После ухода из «Краснодара» у Игнатьева дела не очень ладятся. Он был замешан в скандалах, не связанных с футболом. В этом сезоне за «Рубин» у Ивана девять матчей во всех турнирах и ноль результативных действий.

В «КС» футболист должен будет заменить Ивана Сергеева, который ушел в «Зенит». Он начнет тренировки с клубом после того, как пройдет медобследование. К слову, Иван Игнатьев накануне, 22 января, посетил товарищеский матч «Крыльев» против «Целе». По информации «Матч ТВ», о трансфере сообщат до 28 января.