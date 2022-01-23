В Чапаевске 21-летний закладчик хотел разложить по городу 55 свертков с амфетамином

Запрещенные вещества изъяты и отправлены на экспертизу
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Полицейские отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Чапаевску на днях задержали 21-летнего парня. Он попался на том, что прятал закладки на улицах.
— В присутствии понятых у него в кармане нашли 55 свертков с веществом белого цвета. Эксперты установили, что это амфетамин массой более 66 грамм, — сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Молодой человек, ранее уже судимый, признался, что собирался распространить свертки с наркотиком по городу — посредством тайников-закладок. Теперь на фигуранта возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт запрещенных веществ. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.