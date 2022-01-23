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Здоровье23 января 2022 9:52

В Самарской области почти тысяча человек заболели Соvid-19 за сутки

144 пациента в регионе госпитализировали с коронавирусом и подозрением на него
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Борьба с инфекцией в регионе продолжается

Борьба с инфекцией в регионе продолжается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье 23 января стало известно, что в Самарской области еще 934 человека заболели коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии в губернии теперь - 208184.

- За сутки с Covid-19 госпитализированы в регионе 94 пациента. Еще 50 попали в больницы с подозрением на коронавирусную инфекцию, - сообщают в местном оперативном штабе. - Общее количество госпитализированных - 2097.

Больше всего суточный прирост по заболевшим в Самаре - подтвердились 494 новых случая. 152 инфицированных нашли в Тольятти. 79 - в Кинеле.

Медики напоминают, что нужно соблюдать все меры безопасности - носить маски, мыть руки, придерживаться социальной дистанции. Также специалисты говорят и о вакцинировании - те, кто его прошел, легче переносят болезнь и имеют меньше шансов заразиться.