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Общество23 января 2022 10:09

В Самаре 22 января 2022 года пожарные 10 раз выезжали на ложные вызовы

С начала 2022 года по таким сообщениям специалисты работали уже более 400 раз
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Пожарные призывают людей не совершать ложные вызовы

Пожарные призывают людей не совершать ложные вызовы

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Пожарные в Самарской области 22 января 2022 года более 10 раз выезжали на ложные вызовы. С начала года подобные сообщения поступали им более 400 раз. Ложная информация о загораниях поступает на номер 01 и в ЕДДС ежедневно.

- Вызов скорой помощи или пожарной охраны, а иногда и всех вместе, из хулиганских побуждений, карается законом. За это грозит административная ответственность и штраф до полутора тысяч рублей. Ложное сообщение о теракте подразумевает уголовное ответственность, - рассказывают в ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве отмечают, что в последнее время хулиганских выходок становится все больше. Многие злоумышленники говорят о готовящихся терактах. По словам сотрудников МЧС, современные технические средства без труда позволяют вычислить телефонных нарушителей спокойствия и наказать их в соответствии с законом. Таким людям они напоминают, что любой ложный вызов может стоить другому человеку спасения жизни или имущества.