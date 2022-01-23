В Самаре 22 января 2022 года пожарные 10 раз выезжали на ложные вызовы

Пожарные призывают людей не совершать ложные вызовы Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Пожарные в Самарской области 22 января 2022 года более 10 раз выезжали на ложные вызовы. С начала года подобные сообщения поступали им более 400 раз. Ложная информация о загораниях поступает на номер 01 и в ЕДДС ежедневно.

- Вызов скорой помощи или пожарной охраны, а иногда и всех вместе, из хулиганских побуждений, карается законом. За это грозит административная ответственность и штраф до полутора тысяч рублей. Ложное сообщение о теракте подразумевает уголовное ответственность, - рассказывают в ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве отмечают, что в последнее время хулиганских выходок становится все больше. Многие злоумышленники говорят о готовящихся терактах. По словам сотрудников МЧС, современные технические средства без труда позволяют вычислить телефонных нарушителей спокойствия и наказать их в соответствии с законом. Таким людям они напоминают, что любой ложный вызов может стоить другому человеку спасения жизни или имущества.