Это вантузы? На Московском шоссе в Самаре появились новые дорожные знаки

Странные дорожные знаки вызвали волну обсуждений Фото: СОЦСЕТИ

В социальных сетях автолюбители Самары гадают — что за новые дорожные знаки появились на Московском шоссе? Они похоже на вантузы и рюмки. Фото появилось в паблике «ДТП 163 Самара» и вызвало массу обсуждений.

— Вантузы точно. Значит, впереди засор...затор, — предположил один из пользователей.

Другие ответили, что здесь какая-то странная ситуация и предположили, что это скорее всего фейк.

В чем подвох, рассказали сами администраторы сообщества. Никаких новых непонятных знаков, по их словам, на Московском шоссе не появилось. В путанице виноват снег, который упал на существующие указатели и создал такие замысловатые узоры.