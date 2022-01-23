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Общество23 января 2022 10:18

Это вантузы? На Московском шоссе в Самаре появились новые дорожные знаки

В Самаре на Московском шоссе в январе 2022 года появились странные дорожные знаки
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Странные дорожные знаки вызвали волну обсуждений

Странные дорожные знаки вызвали волну обсуждений

Фото: СОЦСЕТИ

В социальных сетях автолюбители Самары гадают — что за новые дорожные знаки появились на Московском шоссе? Они похоже на вантузы и рюмки. Фото появилось в паблике «ДТП 163 Самара» и вызвало массу обсуждений.

— Вантузы точно. Значит, впереди засор...затор, — предположил один из пользователей.

Другие ответили, что здесь какая-то странная ситуация и предположили, что это скорее всего фейк.

В чем подвох, рассказали сами администраторы сообщества. Никаких новых непонятных знаков, по их словам, на Московском шоссе не появилось. В путанице виноват снег, который упал на существующие указатели и создал такие замысловатые узоры.