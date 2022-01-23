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Общество23 января 2022 10:45

В Самарской области железнодорожной станции XIX века не дали статус объекта культурного наследия

Станция Алексеевка будет исключена из Перечня выявленных ОКН Кинеля
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Железнодорожную станцию не захотели признавать объектом культурного наследия

Железнодорожную станцию не захотели признавать объектом культурного наследия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

19 января 2022 года глава регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия Иван Стафеев подписал приказ, касающийся в том числе и железнодорожной станции Алексеевка в Кинеле. Она не будет включена в единый государственный реестр ОКН.

Таким образом, станцию исключат и Перечня выявленных ОКН. Документы об этом передадут собственнику объекта, а также в администрацию Кинеля.

Отметим, что станция «Алексеевка» была самым старым из выявленных объектов культурного наследия Кинеля. Ее построили в начале 19 века. Сейчас в перечне остались 4 объекта: водонапорная башня, Алексеевское среднее сельхозучилище, домовая церковь сельхозучилища и общественный центр пригорода Алексеевка.