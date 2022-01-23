В Самаре рассказали, когда школьников переведут на удаленку из-за омикрона

Власти пока не спешат переводить детей на удаленку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с каждым днем растет число заболевших Covid-19. Связано это с появлением нового штамма «омикрон», Так, 23 января стало известно о еще 934 инфицированных. Родители активно интересуются, будут ли их детей-школьников переводить на дистанционную форму обучения.

— Пока никаких прогнозов мы не строим. Если в детском коллективе отмечается случай коронавируса, то на дистанционный формат может перевестись весь класс. То же самое и в детских садах, — объясняет главный санитарный врач региона Светлана Архипова.

Если более 20 % учащихся учреждения отсутствуют из-за ОРВИ, то тогда может идти речь о переходе школы на онлайн-обучения. Специалисты напоминают, что омикрон распространяется с огромной скоростью и он более заразен, чем другие штаммы. Жителям нужно быть осторожными.