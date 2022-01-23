В Самаре автолюбители раскрыли загадку дорожных знаков в виде вантуза на Московском шоссе

Странные дорожные знаки активно обсуждают в городе Фото: соцсети

Самарские автолюбители продолжаются обсуждать странные дорожные знаки в виде вантуза, которые очевидцы сфотографировали на Московском шоссе. Некоторые горожане даже предположили, что они означают заторы. Все оказалось проще. Загадку указателей раскрыли в паблике «ДТП 163 Самара».

— Для тех, кто не понял, в чем подвох — друзья, это же просто снег на знаках. Всем отличного настроения и безопасных дорог, — отмечают автолюбители.

Представители сообщества поделились, что опубликованный у них снимок вызвал бурю обсуждений. Кто-то называл это фейком, а другие отнеслись всерьез. И лишь немногие догадались, что во всем виноваты погодные условия.