В Самаре от Волги до Ново-Садовой в 2022 году начнут строить подъемник

Подъемник проведут до входа в Загородный парк Фото: из личного архива

В Самаре появится новый подъемник от Волги до улицы Ново-Садовой. Его построят в рамках реконструкции Загородного парка. Его планируют протянуть до входной зоны объекта.

— Старый подъемник на склоне берега Волги в парке снесут. Также решено не делать там горнолыжную трассу, ведь участок слишком маленький и опасный, — отметили в правительстве региона.

В то же время власти не исключают, что на указанной территории будет организована зона для катания на санках и «ватрушках». Отметим, что реконструкцию Загородного парка хотят начать осенью 2022 года. Сейчас заканчиваются работы над проектом.