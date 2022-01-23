Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 января 2022 13:02

В Самаре от Волги до Ново-Садовой в 2022 году начнут строить подъемник

Работы будут проводиться в рамках реконструкции Загородного парка
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Подъемник проведут до входа в Загородный парк

Подъемник проведут до входа в Загородный парк

Фото: из личного архива

В Самаре появится новый подъемник от Волги до улицы Ново-Садовой. Его построят в рамках реконструкции Загородного парка. Его планируют протянуть до входной зоны объекта.

— Старый подъемник на склоне берега Волги в парке снесут. Также решено не делать там горнолыжную трассу, ведь участок слишком маленький и опасный, — отметили в правительстве региона.

В то же время власти не исключают, что на указанной территории будет организована зона для катания на санках и «ватрушках». Отметим, что реконструкцию Загородного парка хотят начать осенью 2022 года. Сейчас заканчиваются работы над проектом.