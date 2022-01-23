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Общество23 января 2022 15:17

Видеоблогер показал, как в Самаре машины вмерзли в лед после прорыва на Солнечной

Труба прохудилась на в ночь на субботу, 22 января 2022 года
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Сразу несколько автолюбителей попали в неприятную ситуацию

Сразу несколько автолюбителей попали в неприятную ситуацию

Фото: скриншот

Видеоблогер Евгений Щекин показал последствия прорыва трубы на улице Солнечной в Самаре. Напомним, что коммунальное ЧП в областной столице произошло в ночь на субботу - 22 января 2022 года.

Из-за аварии пострадали сразу несколько автолюбителей, которые припарковали свои машины в район дома № 67. После того, как труба прохудилась, вода двинулась в их сторону. Сразу несколько транспортных средств в итоге вмерзли в лед.

Как делятся пользователи в комментариях к видео Щекина, водителям нужно более бережно относиться к своим авто. Теперь же им придется раскошелиться на эвакуацию и мойку, либо ждать оттепель.