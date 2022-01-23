В Самаре женщина бросила своего возлюбленного и ушла с его банковской картой

Дело скоро рассмотрят в суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полицейские следователи закончили расследование уголовного дела о краже. Потерпевшим там выступает 52-летний мужчина. Пострадавший заявил, что с его кредитки, которой он не пользовался с 2018 года, пропали более 78 тысяч рублей.

— Было установлено, что деньги снимали через банкомат в Советском районе города на протяжении нескольких дней. Также карточкой расплачивались в магазинах Промышленного района, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Оперативники смогли установить личность женщины, обналичивавшей счет. Это 42-летняя сожительница пострадавшего. Как объясняют правоохранители, она ушла из дома в неизвестном направлении и оставила записку, в которой призналась в хищении денег.

Подозреваемую задержали. Она призналась, что похитила кредитную карточку из тумбочки. Деньги тратила на продукты и оплату аренды квартиры своего сына.

Часть материального ущерба обвиняемая частично уже возместила. Сейчас ей вменяют статью 158 УК РФ «Кража». Дело рассмотрит Промышленный районный суд.