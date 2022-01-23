В Самаре 23 января 2022 года умер заслуженный врач РФ Василий Павлов

Василий Васильевич внес большой вклад в здравоохранение региона Фото: СОЦСЕТИ

23 января 2022 года в Самаре умер заведующий кафедрой управления качеством в здравоохранении института профессионального образования СамГМУ Василий Павлов. Заслуженный врач РФ скончался на 71-м году жизни, сообщает региональный минздрав.

Соболезнования родным и близки Василия Васильевича уже выразили губернатор Дмитрий Азаров, коллектив правительства и медицинское сообщество области. Павлов активно участвовал в жизни губернии, его научные разработки внедрены в ряде государственных бюджетных учреждений здравоохранения. Он является дважды лауреатом премии правительства Самарской области в сфере науки и техники.

Василий Павлов являлся членом общественной палаты Самары. Он принимал активное участие в общественной жизни. В министерстве здравоохранения области он трудился более 20 лет.

При участии Павлова были разработаны больничные и амбулаторно-поликлинические формуляры и стандарты по оказанию медицинской помощи. В 2002 году впервые в регионе были организованы межмуниципальные медицинские центры. В настоящее время эти технологии широко применяются на территории области.

Василий Васильевич является соавтором 26 территориальных программ по развитию здравоохранения. Благодаря его работе в ИПО СамГМУ вырос уровень профессорско-преподавательского состава.

«КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Василия Павлова.