В Самарской области прекратятся снегопады, но ударят морозы до -22 градусов

Самара пару дней отдохнет от снега Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области 24-26 января 2022 года. По прогнозу, сильные снегопады закончатся, но ночью будет морозно.

В понедельник, 24 января 2022 года, в Самаре будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура днем составит -8…-10 градусов, а ночью похолодает до -22.

25 января, в регионе также не ожидается осадков, ветер восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит -10…-15 градусов, а в ночь -15…-20. В ночь на среду в регионе обещают небольшой снег.

В среду по прогнозу синоптиков будет немного теплее за счет того, что пойдет небольшой снег. Температура будет держаться в пределах -8…-13 градусов.