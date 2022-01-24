Кладовщик из Самары перевел на счет мошенников 500 тысяч рублей

Самарец лишился 545 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Самары обратился 30-летний местный житель, который работает кладовщиком на одном из предприятий. Мужчина написал заявление о мошенничестве на сумму почти полмиллиона рублей.

По словам заявителя, ему на телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что на самарца хотят оформить кредит. Для того, чтобы сберечь свои деньги, необходимо перечислить из на «безопасный» счет для хранения. Кладовщик поверил неизвестному и перевел более 545 тысяч рублей мошенникам.

Через некоторое время «сотрудник банка» перестал выходить на связь и отвечать на звонки. Самарец понял, что его обманули, и обратился в полицию. В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводится проверка.