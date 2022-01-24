Сызранские полицейские в течение нескольких часов поймали похитителя женских сумочек

Полицейские принимают меры к возврату похищенного законной владельце Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поздно вечером в полицию Сызрани обратилась местная жительница. 63-летняя женщина рассказала, что у нее возле дома №13 на улице Лазо неизвестный вырвал из рук сумку, где были документы, телефон, кошелек и банковские карты. Пенсионерка оценила ущерб в 25 тысяч рублей.

Оперативники осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения в районе. Ориентировка с приметами грабителя было разослана наружным постам правоохранительных органов.

Через некоторое время сотрудники ППС во время патрулирования заметили во дворе мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым. Подозреваемого задержали и доставили в отделение до выяснения всех обстоятельств. В ходе досмотра у задержанного была изъята часть похищенного у пенсионерки имущества.

23-летний сызранец не стал отрицать своей вины в преступлении. Ранее мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотиков. В настоящее время полицейские возбудили уголовное дело, продолжается расследование. Теперь похитителю дамских сумочек грозит до 4 лет лишения свободы.