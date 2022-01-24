В Самарской области в лобовом ДТП пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки

Автомобили получили сильные повреждения. Фото: ГИБДД Сызрани

Около часа ночи, 23 января 2022 года, в Сызрани на улице Ленина произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. По данным сотрудников ГИБДД в условиях снегопада столкнулись автомобили «Ниссан Альмера» и «Лада Приора».

- По предварительным данным, 29-летний водитель иномарки в условиях снегопада не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в отечественную легковушку, которой управлял 19-летний местный житель, - рассказали в ГИБДД города Сызрань.

В результате лобового столкновения пострадал водитель «Лады» и его пассажир. Пострадавших госпитализировали в больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Полицейские напоминают автолюбителям о соблюдении правил дорожного движения. В условиях непогоды нужно быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и выдерживать безопасную дистанцию между транспортными средствами.