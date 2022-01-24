Школьников Самарской области могут отправить на дистант из-за омикрона

Из-за роста заболеваемости коронавирусом школьников могут перевести на домашнее обучение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область пришел омикрон. Из-за этого число заболевших коронавирусом стало резко расти. Главный вопрос, который сейчас многих волнует, — переведут ли школьников на дистанционное обучение в январе-феврале 2022 года. На него ответила глава Роспотребнадзора Самарской области Светлана Архипова.

— Пока мы не строим никаких прогнозов по переводу школьников на дистанционку. Если в детском коллективе выявят случай заражения КВИ, тогда на дистанционный формат обучения могут перевести один класс. Не всю школу в целом, а только тех детей, которые близко контактировали с заболевшим, — отметила главный санитарный врач региона.

Светлана Архипова подчеркнула, что руководители учебных заведений вправе сами принимать решение о переводе детей на удаленку. Такие же условия действуют и для детских садов.

На дистанционное обучение школьников могут отправить и в случае ОРВИ. Если вирус поразит более 20% учащихся, то руководитель образовательного учреждения может перевести детей на иные формы обучения.

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