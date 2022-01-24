За выходные 21-23 января 2022 года в Самарской области 55 пьяных водителей лишились прав

Инспекторы ГИБДД подвели итоги выходного рейда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувшие выходные с 21 по 23 января 2022 года в самарской области прошли традиционные целенаправленные рейды ГИБДД. Полицейские особое внимание уделяли автолюбителям, которые находились за рулем в нетрезвом виде.

За выходные сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено более 2500 различных нарушений ПДД. Из них 55 водителей сели за руль в нетрезвом виде и были лишены права управления транспортным средством.

Также помимо пьяных водителей, инспекторы ДПС задержали 13 человек, которые управляли транспортным средством без водительских прав. 185 автолюбителей получили штраф за «тонировку», 70 человек перевозили детей без специальных удерживающих устройств, а 295 водителей проигнорировали использование ремней безопасности.

Также особое внимание было уделено пешеходам, которые переходят дорогу в неположенном месте. Так, административные протоколы были поставлены на 244 человек, а 171 водитель не пропустил людей на пешеходном переходе.