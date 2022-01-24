Приезжающих в Тольятти жителей Казани и Уфы интересовали памятники и военная техника

Чаще всего аудиогиды по городским достопримечательностям слушали сами тольяттинцы, а основную массу приехавших в эти дни в город туристов составили жители соседних регионов Поволжья.

По данным МТС, больше всего тольяттинцев и гостей города гуляло по улицам в сопровождении аудиогида 5 и 7 января. При этом около сорока процентов слушателей «Виртуальной прогулки» пришлось на «соседей» по Поволжью – жителей Татарстана, Башкортостана, Нижнего Новгорода, а также гостей из Москвы и Екатеринбурга, а основную массу составили сами жители Тольятти и других городов Самарской области.

За период зимних каникул однозначными лидерами по количеству прослушиваний аудиогидов стали парковый комплекс истории техники им. К.Г.Сахарова, монумент «Ожидание солдата», памятники В.Н.Татищеву и собаке, ставшей символом преданности.

«Виртуальная прогулка по Тольятти» представляет собой онлайн-путеводитель по архитектурным и культурным достопримечательностям города.

Рядом со всеми объектами, вошедшими в интерактивный гид, установлены информационные стелы с QR-кодами. Сканируя QR-код, пользователь попадает на страницу с виртуальной экскурсией по Тольятти, размещенной на популярной бесплатной платформе izi.travel, и может просмотреть фотогалерею и прослушать аудиогид по каждому из объектов. Тексты для аудиогида написал эксперт по тольяттинской архитектуре, доцент Центра дизайна ТГУ Михаил Солодилов, а озвучил их Владимир Туманов, легендарный «голос» первой тольяттинской радиостанции «Август».

«Виртуальная прогулка» также доступна по прямой ссылке на портал Izi.travel, ознакомиться с ней можно с компьютеров и любых мобильных устройств, имеющих доступ в интернет.

В настоящее время гости и жители Самарской области могут больше узнать об истории, культуре и природе региона с помощью четырех интерактивных гидов МТС: «Виртуальных прогулок» по Самаре, Тольятти и Сызрани, а также онлайн-путеводителя «Место силы. Самарская Лука».