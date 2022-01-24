В Самаре к борьбе со снегом и коронавирусом подключились волонтеры

Волонтеры помогли врачам расчистить снег у больницы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Коммунальные службы и управляющие компании Самарской области продолжают бороться с последствиями аномальных снегопадов. Помогают им и добровольцы. В минувшие выходные активисты «Молодой Гвардии» партии «Единая Россия» и ребята из волонтерского центра «ЕР» занимались уборкой вместе с персоналом городской гериатрической больницы на Комсомольской улице.

— Это поможет сотрудникам больницы и пожилым пациентам безопасно передвигаться по территории учреждения. Особенно сложно через сугробы и лед передвигаться пожилым людям и пациентам с инвалидностью, — поделился ученик 11-класс Александр Данилевский, являющийся активистом волонтерского центра «ЕР».

Добровольцы «Единой России» на прошлой недели вышли на борьбу со снегом во всех районах региона. Среди тех, кто помогал разгребать последствия стихии, были и секретарь реготделения партии Дмитрий Азаров, и депутаты местной губдумы.

Также добровольцы в рамках акции #МыВместе продолжают помогать медработникам. Они заполняют данные о вакцинированных пациентах и о заболевших. Кроме того, ребята трудятся в кол-центре и в регистратуре поликлиник. Конечно, занимаются они и доставкой лекарств неинфекционным больным.

В Самаре волонтеры продолжат оказывать помощь пожилым и маломобильным людям на самоизоляции. Присоединиться к их работе можно по телефону 8-937-100-35-05.