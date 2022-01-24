Кипяток может политься из кранов в домах самарцев

Жителей региона призывают осторожнее пользоваться горячей водой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вода в кранах жителей Самарской области может стать еще горячее. Ее температуру поднимут из-за наступления морозов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней столбик термометра будет опускаться ниже -20 градусов.

— Планируется повышение температуры прямой сетевой воды в магистральных трубопроводах до 120 градусов Цельсия, — сообщили в самарском филиале компании «Т Плюс».

Теплоэнергетики призвали жителей региона осторожнее пользоваться горячей водой. Особенно это касается детей. Кипяток из-под крана может обжечь руки.

Управляющим компаниям и другим обслуживающим организациям поручили проверить работу оборудования в многоквартирных домах. В случае обнаружения неисправностей они должны будут оперативно все отремонтировать.