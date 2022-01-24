В руках были только ножницы и нож: космонавт рассказал о самом опасном выходе в открытый космос

Олег Кононенко рассказал о самом сложном выходе в космос

Космонавт Олег Кононенко рассказал о самом сложном выходе в открытый космос. О нем он вспомнил, отвечая на вопрос журналиста КП-Самара во время визита в Самарский университет на минувшей неделе. Он рассказал, что в 2018 году он был на орбите и понадобился выход в открытый космос для того, чтобы вырезать кусок противометеоритной защиты станции, куда уперлось сверло.

- В моих руках кроме ножа и ножниц ничего не было. А перчатки матерчатые. Это было сложно, тяжело, выход был сопряжен с физической опасностью, - вспомнил Олег Кононенко.

Олег Кононенко является действующим российским космонавтом. Он провел в открытом космосе 32 часа 13 минут, а налетал более 736 суток. В 2018 году он был послом Чемпионата Мира по футболу от Самары. Сам Кононенко не является уроженцев нашего города, но здесь он работал в РКЦ "Прогресс".

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