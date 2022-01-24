В Самаре внучка заняла часть дома своей покойной бабушки и не пускала в дом родную тетю

Получить ключи от дома получилось только через суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судебные приставы Кировского района Самары помогли женщине решить вопрос с правом по наследству части жилого дома. Внучка после смерти бабушки заняла унаследованную жилплощадь, выкинула все имеющиеся там вещи и объявила себя хозяйкой дома, при этом всячески препятствуя своей тете распоряжаться жилым помещением.

Тетя обратилась в суд, где было вынесено решение обязать племянницу не чинить препятствий и передать родственнице ключи от дома. Однако несговорчивая внучка продолжала мешать вселению законной наследницы в дом.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Родственница осознала, что решить конфликт лучше мирным путем, в присутствии судебных приставов передала тете ключи от дома.