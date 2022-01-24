Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 января 2022 10:19

В Самаре внучка заняла часть дома своей покойной бабушки и не пускала в дом родную тетю

В спор за право наследования пришлось вмешаться судебным приставам
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Получить ключи от дома получилось только через суд

Получить ключи от дома получилось только через суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судебные приставы Кировского района Самары помогли женщине решить вопрос с правом по наследству части жилого дома. Внучка после смерти бабушки заняла унаследованную жилплощадь, выкинула все имеющиеся там вещи и объявила себя хозяйкой дома, при этом всячески препятствуя своей тете распоряжаться жилым помещением.

Тетя обратилась в суд, где было вынесено решение обязать племянницу не чинить препятствий и передать родственнице ключи от дома. Однако несговорчивая внучка продолжала мешать вселению законной наследницы в дом.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Родственница осознала, что решить конфликт лучше мирным путем, в присутствии судебных приставов передала тете ключи от дома.