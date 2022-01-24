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Происшествия24 января 2022 10:32

В Тольятти мужчина попал под статью из-за взятки полицейскому

Он хотел избавиться от проблем с законом
Алена ПРОВКИНА
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Мужчине грозит колония

Мужчине грозит колония

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местный житель хотел избежать бумажной волокиты с документами и дать взятку полицейскому, чтобы избежать проверки. Подозреваемый незаконно продавал продукты.

По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, мужчину задержали за покушение на дачу взятки. Подозреваемый хотел передать сотруднику правоохранительных органов 10 000 рублей от общей суммы, которая составляла 15 000 рублей, и избежать наказания за незаконную продажу продуктов питания в Комсомольском районе.

Полицейский отказался от взятки и передал данные своему руководителю. На мужчину возбудили уголовное дело, обвиняемому грозит штраф или лишение свободы на срок до 8 лет. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.