В Самарской области отметили рост заболеваемости бешенством у животных на 7,5%

Отметили 57 случаев бешенства в 23-х муниципальных районах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты отметили рост заболеваемости бешенством у животных на 7,5% за 2021 год, об этом сообщил Роспотребнадзор.

По полученным данным, 8251 человек получил повреждения из-за зараженных животных. Среди пострадавших: дети до 14 лет – 1993 человека (в 2020 их число достигало 2018 человек). Антирабическую вакцину назначили 7198 человек. 96% пострадавших получили повреждения из-за домашних животных: кошек или собак, 48,6% которых были уличными.

Пик выявленных случаев бешенства отметили в апреле и декабре 2021 года, наименьшая заболеваемость – в августе и в сентябре 2021 года.

Только около трети всех случаев бешенства пришлось на диких животных, из-за которых очаги заболевания возрастали на сельскохозяйственных территориях.