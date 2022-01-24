В Минздраве прокомментировали гибель 18-летнего студента от удара током в колледже Самары

Молодой человек умер на месте, медики не смогли его спасти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в медицинском колледже имени Ляпиной умер 18-летний студент. Илья Полосков. Он скончался от удара током во время перемены. С момента его гибели прошел почти год, однако до сих пор непонятно, что именно произошло с парнем. Ситуацию прокомментировали в региональном министерстве здравоохранения.

— Была создана комиссия по расследованию несчастного случая. Установлено, что студент 1 курса колледжа Илья Полосков взломал запирающее устройство и проник в действующую электроустановку. Обучающийся получил поражение электрическим током вследствие касания токоведущих частей, — сообщили «КП-Самара» в Минздраве Самарской области.

По данным ведомства, после несчастного случая колледжу выделили дополнительные средства на замену электрических сетей и установок. В учреждении полностью модернизировали систему магистрального электроснабжения и установили более современное оборудование.

Напомним, трагедия в колледже имени Ляпиной произошла 21 апреля 2021 года. Тело Ильи Полоскова нашли около электрического щитка в одном из кабинетов. Сначала следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении неустановленных лиц. Однако затем ее переквалифицировали на «Причинение смерти по неосторожности» и предъявили обвинение обычному электрику. В деле указано, что студент зачем-то решил вскрыть щиток с помощью своего молоточка. Однако мать Ильи не верит в это. Ранее она рассказала «КП-Самара», что на замке и на щитке не нашли следов взлома. Это подтвердила экспертиза. Кроме того, однокурсники парня сообщили, что дверца щитка вообще никогда не запиралась.

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