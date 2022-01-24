Генерал Мурадов дал высокую оценку самарским миротворцам за Нагорный Карабах

Самарские военные получили высокую оценку своей работы

Первый командующий Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Герой России генерал-лейтенант Рустам Мурадов в поздравлении военнослужащих 2-й общевойсковой армии с 79-й годовщиной со дня её образования дал высокую оценку действиям военнослужащих 15-й отдельной миротворческой бригады из Самарской области на Кавказе.

- История нашей армии – это летопись самоотверженности, мужества и героизма настоящих защитников Отечества и профессионалов своего дела. Это не простые слова. Я убедился в этом лично! Во время миротворческой операции в Нагорном Карабахе военнослужащие 15-й отдельной бригады во главе с полковником П.А.Ершовым были для меня настоящей опорой в службе. Они показали стойкость характера и фундаментальность, - говорится в телеграмме Мурадова, адресованной командующему армией генералу-лейтенанту Андрею Колотовкину.

Генерал Мурадов отметил, что с теплотой вспоминает годы, проведенные в Самаре.

- Я с теплотой вспоминаю годы службы в Самаре и считаю День образования армии личным праздником. По возможности прошу Вас от моего имени поздравить личный состав и ветеранов армии с праздником! Желаю Вам и всему личному составу армии крепкого здоровья, удачи, бодрости духа, новых достижений в службе на благо Отечества!, - говорится в телеграмме.

Штаб 2-й гвардейской общевойсковой армии находится в Самаре

Самарская отдельная миротворческая бригада, которая составила основу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, структурно входит во 2-ю гвардейскую общевойсковую армию, которая сегодня, 24 января, отпразднует 79-ю годовщину. Штаб армии находится в Самаре.

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов руководил 2-й общевойсковой армией с декабря 2017 по декабрь 2018 года.