В Самаре рейдовые бригады поймали еще 52 «антимасочников»

Рейдовая бригада проверяет все общественные транспорты. Фото: городская администрация

В Самаре за прошлую неделю сотрудники рейдовых бригад выявили еще 52 «антимасочников» в общественном транспорте. Контроль усилился из-за новых штаммов.

По данным городской администрации, рейды в общественных транспортах начинаются с раннего утра и продолжаются в часы пик до конца рабочего дня. Проверяют и коммерческие маршрутки. Работы планируют продолжать из-за распространения нового штамма «Омикрон», чтобы минимизировать заражения. Сотрудники также отмечают, что напоминать о масках приходится все реже, многие пассажиры надевают средства защиты до посадки в автобус.

Рейдовые бригады напоминают, что требования для всех одинаковы: маска должна плотно прилегать к лицу и закрывать нос. Носить ее следует до конца поездки. За прошлую неделю составили протоколы на 52-х пассажиров, а с начала 2022 года уже оформили 111 административных дел. Штраф за отсутствие маски доходит до 30 тысяч рублей, если правонарушение повторяется, то штраф увеличивается до 50 тысяч рублей.