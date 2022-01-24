В Самаре начали разбирать АЗС у «Апельсина» из-за строительства развязки на ул. Ново-Садовой

Заправка попала в зону строительства развязки на улице Ново-Садовой Фото: скриншот с видео

В Самаре продолжается строительство 575-метровой развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. В зону работ попала АЗС возле торгового центра «Апельсин». Ее придется снести. Видеоблогер Евгений Щекин снял с воздуха, как уже начали разбирать заправочную станцию.

— Жаль, конечно, заправку. Прямо у дома почти была. Место бойкое, пользовалось большим спросом, — пишут интернет-пользователи.

На видео также попал и сам процесс строительства развязки. Подрядчик — ООО «СамараТрансСтрой» — сейчас занимается монтажом балок пролетных строений. Со стороны ДК «Современник» установили уже 16 из них, со стороны «Апельсина» — еще 4. Рабочие готовятся к установке пятой балки. Еще одна ждет своего часа. Ее можно увидеть на грузовике, подъехавшем к стройке. Напомним, всего балок будет 576.

Рабочее движение по половине путепровода планируют открыть в конце 2022-го. Сдача самой развязки намечена на следующий год.

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