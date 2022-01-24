Главный санитарный врач Самарской области рассказала об инкубационном периоде омикрона

Омикрон быстро распространяется и стремительно заражает людей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омикрон продолжает распространяться по Самарской области. Если 17 января случаев заражения этим штаммом было 13, то к 20-му числу — уже 30. К чему стоит готовиться жителям региона, на площадке ЦУРа рассказала глава Роспотребнадзора Светлана Архипова.

— Омикрон более заразен, чем ранее циркулировавшие в Самарской области штаммы — уханьский и дельта. Скорость его распространения увеличивается, по разным данным, в 3-7 раз. Инкубационный период (время с момента контакта больного до проявления симптомов заболевания) у этого штамма короче, — отметила главный санитарный врач региона.

По словам Светланы Архиповой, если человек встретит заболевшего омикроном и пообщается с ним, то уже через день он может стать заразным для окружающих. При этом признаков болезни (насморк, температура выше 38 градусов, головная боль, слабость) поначалу может не быть. Они могут появиться на 2-5 день и очень схожи с симптомами ОРВИ.

Напомним, с приходом омикрона заболеваемость коронавирусом в Самарской области резко пошла вверх. Еще две недели назад в регионе выявляли по 200 случаев заражения за сутки. Теперь эта цифра перевалила за тысячу.