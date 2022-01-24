Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье24 января 2022 12:59

Главный санитарный врач Самарской области рассказала об инкубационном периоде омикрона

Новый штамм коронавируса значительно отличается от предыдущих
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Омикрон быстро распространяется и стремительно заражает людей

Омикрон быстро распространяется и стремительно заражает людей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омикрон продолжает распространяться по Самарской области. Если 17 января случаев заражения этим штаммом было 13, то к 20-му числу — уже 30. К чему стоит готовиться жителям региона, на площадке ЦУРа рассказала глава Роспотребнадзора Светлана Архипова.

— Омикрон более заразен, чем ранее циркулировавшие в Самарской области штаммы — уханьский и дельта. Скорость его распространения увеличивается, по разным данным, в 3-7 раз. Инкубационный период (время с момента контакта больного до проявления симптомов заболевания) у этого штамма короче, — отметила главный санитарный врач региона.

По словам Светланы Архиповой, если человек встретит заболевшего омикроном и пообщается с ним, то уже через день он может стать заразным для окружающих. При этом признаков болезни (насморк, температура выше 38 градусов, головная боль, слабость) поначалу может не быть. Они могут появиться на 2-5 день и очень схожи с симптомами ОРВИ.

Напомним, с приходом омикрона заболеваемость коронавирусом в Самарской области резко пошла вверх. Еще две недели назад в регионе выявляли по 200 случаев заражения за сутки. Теперь эта цифра перевалила за тысячу.