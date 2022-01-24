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Общество24 января 2022 13:03

Карту жителя Самарской области хотят получить более 10 000 человек

Карту можно оформить онлайн
Алена ПРОВКИНА
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Карту жителя Самарской области можно оформить бесплатно. Фото: правительство Самарской области

Карту жителя Самарской области можно оформить бесплатно. Фото: правительство Самарской области

В Самарской области карту жителя хотят получить более 10 000 граждан. Количество заявок растет.

По сообщению правительства Самарской области, с середины января карту жителя могут оформить, не выходя из дома. Граждане подают заявки через интернет-портал. Для оформления необходимо: иметь подтвержденный аккаунт на сайте «Госуслуги» и заполнить сведения о себе (данные ОМС, СНИЛС и паспорт). Подать заявку можно через приложение, срок изготовления составляет 14 дней.

Карта обладает расширенным функционалом: на нее можно перевести получение социальных выплат, пенсии и зарплаты, а также использовать как банковскую карту. Жители получат скидки и бонусы от партнеров, которых сейчас уже больше 30. Отмечают, что изготовление и обслуживание бесплатно.