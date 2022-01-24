Назван топ самых высокооплачиваемых профессий в Самаре по итогам 2021 года

Рейтинг самых оплачиваемых работ возглавил руководитель отдела продаж Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары рассказали о самых высокооплачиваемых профессиях в регионе. Специалисты отмечают, что количество предложений от работодателей в городе увеличилось на 55%.

По данным экспертов "Авито Работа", топ востребованных профессий возглавил руководитель отдела продаж, заработная плата которого составляет более 240 тысяч рублей в месяц. Работодатели предлагают официальное трудоустройство и стабильные выплаты. На втором месте – региональный управляющий с возможностью получить зарплату от 160 тысяч в месяц. Третье место – таргетолог с зарплатой от 100 тысяч рублей. Четвертое место – менеджер по продажам – средняя зарплата также от 100 тысяч рублей. Пятое место – врач-стоматолог – зарплата от 90 тысяч рублей.

Спрос на специалистов в сфере продаж вырос на 149%. Эксперты советуют соискателям обращать внимание на отзывы работодателя, сравнивать обязанности и уровень зарплат. Дмитрий Пучков, руководитель по развитию "Авито Работа", отмечает, что за последние несколько лет рынок труда трансформировался в рынок соискателя, в котором кандидаты стали избирательнее.