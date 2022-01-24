В Самаре перенесли заседание по делу бывшего замначальника полиции Вячеслава Хомских

Дело Вячеслава Хомских рассматривает Ленинский районный суд Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 24 января 2022 года, Ленинский районный суд приступил к рассмотрению дела бывшего замначальника полиции Самары Вячеслава Хомских. Его обвиняют в получении взяток от ОПС «Законовские».

Первое заседание по делу должно было состояться еще 18 января, но его перенесли на 24-е число. Сегодня выслушать стороны тоже не удалось. Адвокаты Вячеслава Хомских не явились в суд. Они попросили отложить заседание, поскольку заняты в других процессах.

Напомним, Вячеславу Хомских вменяют получение более 22 млн рублей и автомобиля «Нива» от членов банды «Законовские». По версии следствия, правоохранитель «крышевал» подконтрольные ОПС коммерческие объекты. Стороны сотрудничали с 2011-го по 2017 год.

Экс-полицейский причастность к получению незаконных вознаграждений отрицает. Между тем депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что доказательство его вины есть. Это «черная бухгалтерия» ОПС «Законовские».

— Одним из доказательств обвинения является «черная бухгалтерия» группировки, которую изъяли в ноябре 2017 года при обыске у тогдашнего лидера ОПС Сергея Гафурова (Гафур). Проведенная экспертиза установила, что записи сделаны его рукой. Хомских там значится как «Хома-400», — рассказал народный избранник.