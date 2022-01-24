Главврач самарского онкодиспансера рассказал, чему научил руководителей региона заслуженный врач РФ Василий Павлов

Василий Павлов много сделал для здравоохранения региона. Фото: предоставлено КП

Главный врач самарского онкодиспансера рассказал, чему научил руководителей региона заслуженный врач РФ Василий Павлов. Напомним, бывший замминистра здравоохранения Самарской области скоропостижно ушел из жизни 23 января 2022 года.

Василий Павлов возглавлял кафедру управления качеством в здравоохранении института профессионального образования СамГМУ, которая базируется в онкодиспансере. Главный врач ГБУЗ СОКОД, главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, д.м.н. Андрей Орлов отметил, что для него лично Василий Павлов был не просто учителем, а старшим товарищем и настоящим другом.

- Василий Васильевич часто говорил: «я не люблю советовать, но раз ты хочешь услышать мое мнение, то я его выскажу», - рассказал Андрей Орлов журналисту «КП-Самара». - Это человек, который прошел колоссальную школу начиная от советской системы. Василий Васильевич мог поддержать в непростой период, с которым сталкивается любой руководитель, человек пытающийся найти путь. Путь, который будет способствовать стабильной работе учреждения и комфортной работе сотрудников.

Андрей Орлов вспоминает: Василий Павлов приучал руководителя в первую очередь уважать всех людей вокруг себя - от технического персонала до заместителей.

- Он всегда напоминал, как важно работать в единой команде, что в любой нестандартной ситуации многое часто зависит от простого исполнителя, который правильно должен решить ту или иную задачу, хотя бы даже провести уборку, - говори Андрей Орлов. - Василий Васильевич - это человек, который приучил большую часть руководителей региона работать в единой команде.