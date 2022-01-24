В Самарской области почти на треть снизилась смертность детей на автодорогах

Снизилось число пострадавших детей на автодорогах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области отметили снижение смертности детей из-за ДТП. По сравнению с 2020 годом, в 2021 году уменьшилось количество аварий на 7,4%.

По сообщению правительства Самарской области, госавтоинспекция в 2021 году зарегистрировала 389 дорожных происшествий, в которых, к сожалению, погибли 12 детей, а ранения получили 429. Отмечают, что в 2020 году погибших было на 29,4% больше. Юрий Некрасов, начальник ГИБДД России по Самарской области, подчеркнул, что смертности снизилась благодаря нацпроекту «Безопасные дороги».

В 2021 году отремонтировали 400 км дорог, установили 8456 дорожных знаков и 436 светофоров. Сотрудники автоинспекции скрыто патрулировали и проверяли автобусы, перевозящих детей. Школьников также обучали безопасности на дорогах и проводили онлайн-олимпиады, в которых участвовало более 133 000 подростков.