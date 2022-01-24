Не протолкнуться: В Самаре отмечают 8-балльные пробки

Город сковали пробки. Фото: Яндекс.Карты

Загруженность на дорогах вечером, 24 января 2021 года, растет. В Самаре отметили многокилометровые пробки на дорогах в 8 баллов.

По данным Яндекс.Карты, вечером, 24 января 2021 года, дороги региона сковали пробки не только из-за последствий снегопада и перекрытия Ново-Садовой, но и из-за дорожных работ. Сложности движения возникли: на кольце у Центрального Автовокзала, на улице Авроры, Антонова-Овсеенко и Московском шоссе.

На дорогах также ежедневно продолжают работать коммунальные службы, чтобы справиться с последствием снегопада и расчистить дороги.